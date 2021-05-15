Instagram'da sevilerek yapılan işlemlerden biri kuşkusuz etiketlemedir. Etiketleme kelime anlamı ile de tanıtma, bildirme, ne olduğunu açıklayan tanıtım araçlarıdır. Instagram'da bir gönderi paylaştığımızda gönderinin neyle alakalı olduğunu, gönderide kimlerin olduğunu ve gönderinin neyi anlattığını takipçilere bildirmek için bazı anahtar kelimeler kullanırız. Buna etiketleme denilir. Post ve story'lerde etiketleme yaparak gönderimize etkileşim kazandırmış oluruz. Instagram'da etiketleme ile ilgili ayrıntıları hazırladık. Instagram post ve story'lerinde arkadaş etiketleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...
INSTAGRAMDA ETİKETLEME NASIL YAPILIR?
Instagram'da etiketleme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:
INSTAGRAM ARKADAŞ ETİKETLEME
Instagram kişi etiketleme şu şekildedir:
Instagram etiketleme işlemi esnasında eğer arkadaşınızın adı çıkmıyorsa bunun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki arkadaşınız Instagram hesabınızda ekli olmadığı içindir. Diğer nedeni ise arkadaşınızın etiketlemeye izin vermediği içindir. Eğer arkadaşınızı etiketlediğiniz zaman etiket gözükmüyorsa bunun nedeni de; arkadaşınızın etiketlemeye onay vermesi gerektiği içindir. Arkadaşınıza giden etiketleme bildirimi arkadaşınız tarafından onaylanırsa etiket aktif olacaktır.