Instagram'da sevilerek yapılan işlemlerden biri kuşkusuz etiketlemedir. Etiketleme kelime anlamı ile de tanıtma, bildirme, ne olduğunu açıklayan tanıtım araçlarıdır. Instagram'da bir gönderi paylaştığımızda gönderinin neyle alakalı olduğunu, gönderide kimlerin olduğunu ve gönderinin neyi anlattığını takipçilere bildirmek için bazı anahtar kelimeler kullanırız. Buna etiketleme denilir. Post ve story'lerde etiketleme yaparak gönderimize etkileşim kazandırmış oluruz. Instagram'da etiketleme ile ilgili ayrıntıları hazırladık. Instagram post ve story'lerinde arkadaş etiketleme nasıl yapılır? İşte yanıtı...

INSTAGRAMDA ETİKETLEME NASIL YAPILIR?

Instagram'da etiketleme işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasına kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra paylaşım yapacağınız fotoğraf veya videoyu seçiniz. Ardından ileri seçeneğine basın. Buradan açıklama yaz kısmına gelerek "#" işaretini koyun ve boşluk bırakmadan etiketlemek istediğiniz konuyu yazın. Son olarak da "Paylaş" butonuna basınız. Bu şekilde işleminizi yapmış olursunuz.

INSTAGRAM ARKADAŞ ETİKETLEME

Instagram kişi etiketleme şu şekildedir:

Öncelikle arkadaşlarınızı etiketlemek için Instagram'a giriş yapınız.

Daha sonra etiket yapmak istediğiniz paylaşımın üzerine '@' simgesini koyup etiketlemek istediğiniz kişinin adını yazınız.

Ardından Instagram kişi listenizde var olan ve aynı isimde olan tüm Instagram kullanıcıları alt alta sıralanacaktır.

Buradan etiketlemek istediğiniz arkadaşınızı seçtikten sonra işlemi başarı ile gerçekleştirmiş olursunuz.

Story ya da profilinizde paylaşmak istediğiniz kişinin adını yazarak "Bitti" seçeneğine ya da profilinizde paylaşacaksanız "Paylaş" seçeneğine dokunarak işleminizi tamamlamış olursunuz.

Instagram etiketleme işlemi esnasında eğer arkadaşınızın adı çıkmıyorsa bunun iki nedeni vardır. Bunlardan ilki arkadaşınız Instagram hesabınızda ekli olmadığı içindir. Diğer nedeni ise arkadaşınızın etiketlemeye izin vermediği içindir. Eğer arkadaşınızı etiketlediğiniz zaman etiket gözükmüyorsa bunun nedeni de; arkadaşınızın etiketlemeye onay vermesi gerektiği içindir. Arkadaşınıza giden etiketleme bildirimi arkadaşınız tarafından onaylanırsa etiket aktif olacaktır.