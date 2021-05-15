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Giriş Tarihi: 15.5.2021 13:53

final fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölümünde mutluluk pozları!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölümünde mutluluk pozları!

Show Tv ekranlarına Cumartesi akşamları gelen 64.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi 64.bölüm ile final yapıyor. Dizinin final bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak olup restoranda sıra gecesi düzenlenecek, Sefer ve Kuzey’in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri çaba ise izleyenleri güldürecek. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölümü fragmanı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.bölüm ile final yapıyor. Her hafta Cumartesi akşamları Show Tv ekranlarına gelen dizi bu akşam (15 Mayıs 2021) son bölüm ile izleyenlerinin karşısına çıkacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölümünde; Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğinde olup birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklar. Kara bulutlar dağılmış ve mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk final bölüm özeti

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır.

Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır. Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. Bölüm Final Fragmanı yayınlandı | Video

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk final fragmanı yayında! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64.final bölümünde mutluluk pozları!
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