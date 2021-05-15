Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları | Recep İvedik 4 oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 4 filmi Kanal D ekranlarında yerini alacak. Recep karakterinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı filmde; mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep, çocukların oynadığı arsanın satılacağını öğrenince durumu düzeltmek ve çocukları mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar. Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle -Kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak gibi- arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı : 2014

Türü : Komedi

Oyuncular : Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay, Ekrem Aral, Aziz Karakaya, Berna Üçkaleler, Serkan Sağdıç, Caner Tanrıverdi, Gülşah Yanaş ve Halil İbrahim Yılmaz