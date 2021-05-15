Eğlenceli filtreleriyle dikkat çeken fakat popülerliğini Instagram'a kaptıran Snapchat'I telefonundan ya da bilgisayardan kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcıların sayısı epey artmış durumda. Hal böyle olunca da snapchat hesap silme işlemi için çoğu kişi nasıl yapılacağını merak ediyor. Snapchat'te hesap silme ya da dondurma işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Snapchat kalıcı hesap silme ya da snapchat hesap dondurma işlemi sadece web site üzerinden yapılıyor. Bu işlemlerin nasıl yapılacağını detaylarıyla aktardık…

Snapchat hesap silme ya da hesap dondurma işlemi nasıl yapılır?

Snapchat hesap silme linki: https://accounts.snapchat.com/accounts/delete_account

Snapchat hesap silme sayfasına gidin.

Kullanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açın.

Yeniden kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Hesabınıza bağlı telefon numarasına gelen şifreyi girin.

Çıkan ekrandan hesap silme seçeneğini seçin.

İşlemi tamamladıktan sonra pencereyi kapatın.

Yukarıdaki adımları izleyerek Snapchat hesabınızı silebilirsiniz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay var. Bu aynı zamanda bir Snapchat hesabı dondurma işlemidir. Öğeleri tek tek tamamladıktan sonra hesabınız 30 gün kapalı kalacaktır. Bu süre boyunca hesabınıza erişemezsiniz. 30 gün sonunda hesabınız tamamen silinmiş olacaktır.

30. günün sonunda tamamen silmek, hesaplardaki tüm arkadaşların, fotoğrafların, videoların ve mesajların da silinmesi anlamına gelir. Hesabınızı geçici olarak dondurmak istiyorsanız, bu süreyi aşmamaya dikkat edin. Hesabınızı 30 gün içinde yeniden açmak isterseniz tek yapmanız gereken Snapchat'e giriş yapmak. Bunun için de kullanıcı adı ve şifrenizi bilmeniz gerekmektedir. Web sitesinden olduğu gibi telefondan snapchat hesabı silme işlemi de aynı yollar ile yapılabilmektedir.

Snapchat hesabınızı yeniden açmak için hesap dondurma tarihinden itibaren 30 gün içinde Snapchat'a giriş yapmanız gerekmektedir. Bunu yapmak için önce bilgisayarınızdan, telefonunuzdan veya tablet tarayıcınızdan Snapchat'a giriş yapmalısınız. Ekrana kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek giriş yaptıktan sonra hesabınızı yeniden açarsınız. Eğer 30 gün süreyi aşarsanız Snapchat hesabınız kalıcı olarak silinmiş olur. Kalıcı olarak silinen hesabın da kurtarılması maalesef mümkün değildir.

Snapchat hesabını silme ya da dondurma işleminden sonra uygulamayı sildiyseniz eğer yeniden yüklemeniz gerekmektedir. Ancak, hesabınızı yeniden açmak için, yukarıda belirtildiği gibi önce web sitesine giriş yapmalısınız. Snapchat tamamen ücretsiz bir uygulamadır.

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