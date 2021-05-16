Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

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