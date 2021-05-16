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Haberler Medya Haberleri Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 16.5.2021 23:43 Son Güncelleme: 16.5.2021 23:46

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? - sorusu

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir?

Buckingham Sarayı kapandı

Thames Nehri kurudu

Londra Köprüsü yıkıldı

Big Ben durdu

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Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth öldüğünde kraliçenin özel sekreteri haber vermek için başbakanı arayıp hangisini söyleyecektir? - Milyoner sorusu
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