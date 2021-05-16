Cem Yılmaz duyurdu: Hokkabaz devam filmi geliyor! Hokkabaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2006 yılında yayınlanan Hokkabaz filminin devamının geleceğini duyurdu. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hokkabaz devam filmi geliyor diye müjdeyi verdi. Hokkabaz filminin sevenleri ve Cem Yılmaz takipçileri, Hokkabaz filmi konusu nedir, Hokkabaz oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt aradı.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı ile Cem Yılmaz'ın oturduğu film, İskender adlı bir hokkabaz ve Maradona lakaplı yardımcısının maceralarını işlemektedir. Hokkabaz konusu ise şu şekilde: Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul'dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait'i de almak zorunda kalırr. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.