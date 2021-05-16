Cem Yılmaz duyurdu: Hokkabaz devam filmi geliyor! Hokkabaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2006 yılında yayınlanan Hokkabaz filminin devamının geleceğini duyurdu. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hokkabaz devam filmi geliyor diye müjdeyi verdi. Hokkabaz filminin sevenleri ve Cem Yılmaz takipçileri, Hokkabaz filmi konusu nedir, Hokkabaz oyuncuları kimler gibi sorulara yanıt aradı.
HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı ile Cem Yılmaz'ın oturduğu film, İskender adlı bir hokkabaz ve Maradona lakaplı yardımcısının maceralarını işlemektedir. Hokkabaz konusu ise şu şekilde: Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul'dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait'i de almak zorunda kalırr. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.
HOKKABAZ OYUNCULARI
Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)
Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)
Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)
Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)
Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)
Kemal İnci (Cemal Ağa)
Gürgen Öz (Erkut)
Caner Alkaya (Samidin)
Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)
Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)
Ozan Uygun (İskender 8 yaş)
Onuryay Evrentan (Sibel)
Suat Önen (Doktor)
Selim Erdoğan (Sabahattin)
Gamze Demirbilek (Aynur)
Sennur Kaya (Emine)
Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)
Orhan Eşkin
Müfit Aytekin
Ezgi Mola (Hemşire)
Metin Keçeci (Çoban)
Can Yılmaz (Göz doktoru)
Suat Önen (Doktor)
Seyhan Kaya (Polis)
Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)
Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)
Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)
Şinasi Yurtsever (Jandarma)
Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)
Funda Cansever
Levent İntepe (Jandarma)
Bahri Beyat
İpek Bilgin
HOKKABAZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2006 yılında yayınlanan Hokkabaz filminin çoğu sahnesi Çanakkale'de çekilmiştir. Çanakkale sahneleri için Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe, Seddülbahir, Kilitbahir, Küçükanafartalar, Şehitler Abidesi gibi Çanakkale'de bulunan tarihi adresler tercih edilmiştir. İstanbul sahneleri ise Şişli, Sirkeci, Salacak, Altunizade semtlerinde çekilmiştir.
HOKKABAZ DEVAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Cem Yılmaz Hokkabaz devam filmi müjdesini sosyal medya hesabından şu paylaşımla duyurdu: "Bundan tam 15 yıl önce yaptığımız bu güzel film bugün Tv deymiş. Çok güzel mesajlar aldım Herkese tesekkür ederim, benim kendi hikayemdir :) 2022 de bi İskender hikayesi daha yapacağım." Bu paylaşımdan hareketle film için hazırlıkların önümüzdeki yıl başlayacağı öğrenildi.