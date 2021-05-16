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Giriş Tarihi: 16.5.2021 23:38 Son Güncelleme: 16.5.2021 23:41

Hangisi doğrudur? -

Hangisi doğrudur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi doğrudur?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi doğrudur?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi doğrudur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi doğrudur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi doğrudur?

Erciyes Kayseri'nin ilçesidir

Uludağ Bursa'nın ilçesidir

Çoruh Artvin'in ilçesidir

Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir

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Hangisi doğrudur? - Milyoner sorusu
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