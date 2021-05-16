Hangisi doğrudur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi doğrudur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi doğrudur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Hangisi doğrudur?
Erciyes Kayseri'nin ilçesidir
Uludağ Bursa'nın ilçesidir
Çoruh Artvin'in ilçesidir
Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir