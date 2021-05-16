Hangisi doğrudur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi doğrudur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi doğrudur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi doğrudur?

Erciyes Kayseri'nin ilçesidir

Uludağ Bursa'nın ilçesidir

Çoruh Artvin'in ilçesidir

Kızılırmak Çankırı'nın ilçesidir