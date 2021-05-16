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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:37 Son Güncelleme: 16.5.2021 23:07

Hangisi Türkiye'den geçmez? - sorusu

Hangisi Türkiye'den geçmez? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi Türkiye'den geçmez?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi Türkiye'den geçmez?" şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi Türkiye'den geçmez?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'Hangisi Türkiye'den geçmez?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi Türkiye'den geçmez?

36 derece Kuzey Paraleli

42 derece Kuzey Paraleli

26 derece Doğu Meridyeni

45 derece Doğu Meridyeni

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Hangisi Türkiye'den geçmez? - Milyoner sorusu
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