İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Andy Warhol

Pablos Picasso

Salvadar Dali

Marchel Duchamp