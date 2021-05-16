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Giriş Tarihi: 16.5.2021 22:25 Son Güncelleme: 16.5.2021 22:35

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? - sorusu

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu ’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?" şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, 'İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir?

Andy Warhol

Pablos Picasso

Salvadar Dali

Marchel Duchamp

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İngiltere'de katıldığı bir sergiye dalgıç giysisiyle gelen nefes alamayıp fenalaşınca yanında getirdiği istekayla başlığı sökülerek kurtarılan ressam kimdir? - Milyoner sorusu
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