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Giriş Tarihi: 17.5.2021 15:14

kimdir? Ünlü oyuncu Emir Özden kaç yaşında, nereli?

Emir Özden kimdir? Ünlü oyuncu Emir Özden kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu son yılların en popüler isimleri arasında bulunuyor. Birçok yapımda tanıdığımız Özden asıl çıkışı Masumlar Apartmanı dizisiyle yapmıştır. 1996 doğumlu genç oyuncu Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Masumlar Apartmanı’nın Ege karakterini canlandıran Emir Özden’in hayatını merak edenler detayları sorguluyor. Emir Özden kimdir, kaç yaşında, nereli?

Emir Özden hayatı son günlerde milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı karakterle sevilen oyuncu Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.

EMİR ÖZDEN KİMDİR?

Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.61 kilogramdır. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır.

EMİR ÖZDEN'İN YER ALDIĞI DİZİLER

2020 – Masumlar Apartmanı (Ege)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Emre)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Kömür)

2015 – Poyraz Karayel

2014 – Not Defteri

2013 – Böyle Bitmesin

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam

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Emir Özden kimdir? Ünlü oyuncu Emir Özden kaç yaşında, nereli?
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