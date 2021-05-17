Emir Özden kimdir? Ünlü oyuncu Emir Özden kaç yaşında, nereli?

Emir Özden hayatı son günlerde milyonlarca kişi tarafından merak konusu oluyor. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı karakterle sevilen oyuncu Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.
Emir Özden, 21 Ekim 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş genç bir oyuncudur. 1.68 boyundadır.61 kilogramdır. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamasının ardından Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümünde eğitimine devam etmiştir. Kanatsız Kuşlar dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
2020 – Masumlar Apartmanı (Ege)
2017 – Kanatsız Kuşlar (Emre)
2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Kömür)
2015 – Poyraz Karayel
2014 – Not Defteri
2013 – Böyle Bitmesin
2012 – Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam