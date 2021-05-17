Instagram Bildirim Gelmiyor Sorunu Ve Çözümü: Instagram Bildirim Sorunu Nasıl Çözülür?

Instagram; genç, yaşlı herkesin telefonunda yer alan ve çokça aktif kullanılan, oldukça popüler olan bir uygulamadır. Bu uygulamanın özellikleri fotoğraflar üzerinde filtre ve efekte izin veren, fotoğraf düzenlenen ve paylaşılan bir uygulamadır. Bu uygulama ilk olarak İOS için tasarlanmış ve sonra da tüm platformlarda ücretsiz bir şekilde servis edilmiştir. Bu uygulama son zamanlarda herkes için önemli hale gelmiştir. Bunun sonucunda ise bildirim sıkıntısı yaşandığında insanlar paniğe kapılmıştır. İnstagram bildirimleri sorununun birkaç çözümü bulunmaktadır.

INSTAGRAM BİLDİRİM GELMİYOR

İnstagram uygulamasından bildirim gelmemesinin birkaç sebebi olabilir fakat çoğunlukla İnstagramdan bildirim gelmiyorsa eğer muhtemelen sorun telefon üzerinden bildirimlerin açık olmaması ile ilgilidir. Bu sorunu akıllı telefonunuzun ayarlar kısmından kolay bir şekilde çözebilirsiniz.

Akıllı cihazınız üzerinden ayarlar kısmına girin.

Bu kısımdan bildirimler kısmına giriş sağlayın.

Açılan yerden İnstagram uygulaması seçeneğine tıklatın.

Son olarak ise kilit ekranda göster yazısını seçin.

Bu adımlar takip edildiğinde İnstagram bildirimleriniz açılmış olacaktır.

İPHONE INSTAGRAM BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR?

Akıllı cihazı İphone olan kişiler ise İnstagram bildirimlerini açmak isterler ise onlar da şu adımları takip etmelidir:

Öncelikle İphone cihazınızın ayarlar kısmına girmelisiniz. Buradan ise bildirimler kısmına tıklanmalı. Bildirim kısmına tıkladıktan sonra ise İnstagram uygulamasını bulun ve bildirim açma işlemini gerçekleştirin.

İNSTAGRAM ANINDA İLET BİLDİRİMLERİ NEDİR?

İnstagram uygulaması piyasaya sürüldüğü ilk günden beri sürekli güncellemeler gelen bir uygulamadır. Bu uygulamaya gelen güncellemelerden birisi ise " anında ileti bildirimleri"dir. Anında ileti bildirimleri ile kullanıcılar hesaplarında bulunan bir fotoğraf ya da videoya yorum yapıldığı veya beğenildiği zaman anında bildirim almaktadır. Buna ek olarak takip ettiği kullanıcılar bir paylaşımda bulundukları zaman da anında bildirim alabilmektedirler.

İNSTAGRAM DM BİLDİRİMLERİ GELMİYOR

İnstagram'da çokça kullanılan özelliklerden biri ise DM'dir. DM açılımı Direkt Mesaj'dır. İnstagram uygulaması üzerinde direkt mesajları alamıyor olmanızın birkaç sebebi olabilir. Çözüme ulaşmak için önce direkt mesaj gelmemesinin sebebini bulmak gerekir. Bu sebepler şunlar olabilir:

Direkt mesaj bildiriminin kapalı olması İnstagram önbellek verilerinin bozuk olması olabilmektedir.

INSTAGRAM DM MESAJ BİLDİRİMLERİ KAPALI İSE YAPILMASI GEREKENLER:

Cihazınız üzerinden İnstagram uygulamasına giriş yapınız. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra profilinize tıklatın. Sağ üst kısımda bulunan üç uzun çizgi simgesine tıklatın. Karşınıza çıkan seçeneklerden ayarlar kısmına giriş yapın. Buradan bildirimler seçeneğine giriş yapın. Karşınıza yeni bir ekran çıkacak ve burada açmak istediğiniz bildirimleri seçin ve bu bildirimleri aktif hale getirin.

İNSTAGRAM ÖNBELLEK TEMİZLEME

İnstagram önbellek verilerinin bozuk olması sorunun sebebi önbelleğin aşırı dolu olması olabilir. Bu problemin çözülmesi için yapılması gerekenler, mevcut akıllı telefonunun ayarlarına girilir. Buradan uygulamalar seçeneğine tıklanır ve İnstagram uygulaması seçilir. Bu kısımdan sonra İnstagram uygulaması önbellek ve veri temizleme kısmına tıkalatıp İnstagram önbelleğini temizleyebilirsiniz. Bu işlemler sonucunda bu problemden kaynaklı olarak İnstagram direkt mesaj gelmeme sorunu ortadan kalkacaktır ve mesajlar sorunsuz bir şekilde gelmeye devam edecektir.