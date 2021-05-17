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Giriş Tarihi: 17.5.2021 14:35

konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Tv'de!

Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Tv'de!

Başrollerinde Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Dean Norris ve Elisabeth Shue yer aldığı konusu ve oyuncularıyla merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filmi 2018 yılında vizyona girmiştir. Filmde başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmesi ve ardından yaşanılanlar anlatılmaktadır. Buna göre; Öldürme Arzusu konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları bu akşam Show Tv ekranlarında izleyen kişiler tarafından araştırılıyor. 2018 Dram ve suç türündeki filmde sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşmesi konu ediniyor. Bu noktada filmin izleyenleri "Öldürme Arzusu filmi konusu nedir oyuncuları kimler?" konuları yanıt aramaktadır. İşte Öldürme Arzusu filmi hakkında merak edilenler…

ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI

Bruce Willis Rolü : Paul Kersey

Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kerse

Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey

Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey

Dean Norris Rolü : Detective Rains

Beau Knapp Rolü : Knox

Len Cariou Rolü : Ben

Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson

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Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Tv'de!
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