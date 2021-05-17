Öldürme Arzusu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öldürme Arzusu bu akşam Tv'de!

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Öldürme Arzusu filmi konusu ve oyuncuları bu akşam Show Tv ekranlarında izleyen kişiler tarafından araştırılıyor. 2018 Dram ve suç türündeki filmde sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşmesi konu ediniyor. Bu noktada filmin izleyenleri "Öldürme Arzusu filmi konusu nedir oyuncuları kimler?" konuları yanıt aramaktadır. İşte Öldürme Arzusu filmi hakkında merak edilenler…
ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.
ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI
Bruce Willis Rolü : Paul Kersey
Vincent D'Onofrio Rolü : Frank Kerse
Elisabeth Shue Rolü : Lucy Kersey
Camila Morrone Rolü : Jordan Kersey
Dean Norris Rolü : Detective Rains
Beau Knapp Rolü : Knox
Len Cariou Rolü : Ben
Kimberly Elise Rolü : Detective Jackson