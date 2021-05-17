Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? TV8 canlı yayında 17 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2021 son bölümde kısa süre önce karışan takımlarla ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında Survivor aile ödülü oyunu mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar oyunu kazanmaları halinde Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne getirilen aileleriyle hasret giderme hakkına sahip oldu. TV8 canlı yayında kıran kırana mücadeleye sahne olan oyun sonunda 1 takım en başarılı grafiği çizen takım ödülün sahibi oldu. Bu gelişime sonrasında yarışmanın takipçileri yoğun olarak Survivor aile oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
TV8 canlı yayın ile Survivor aile ödülü oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylara ilişkin son dakika bilgileri şöyle;
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında oldukça önemli bir ödül oyunu oynandı. Kazanan takımın Türkiye'den getirilen aileleriyle zaman geçirme hakkı kazanacağı ödül oyunu her iki takımın da yüksek seviyede mücadelesine sahne oldu. Mavi takımın oldukça istekli başladığı oyunda kırmızı takıma attığı farklı üstünlük damgasını vurdu.
12. sayıya ilk ulaşan takımın ödülün sahibi olacağı oyunda 10. Sayıya ilk ulaşan mavi takım olurken, yarışmanın ikinci bölümü TV8 canlı yayında gerçekleşti. Oyunda son 11 - 6'yla mavi takım üstünlüğüyle devam etti. Canlı yayında oynanan oyunda 12. sayıya ilk ulaşan mavi takım oldu ve aile ödülünü mavi takım kazandı.