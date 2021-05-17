Survivor aile ödülü oyununu kim kazandı? TV8 canlı yayında 17 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2021 son bölümde kısa süre önce karışan takımlarla ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında Survivor aile ödülü oyunu mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar oyunu kazanmaları halinde Türkiye'den Dominik Cumhuriyeti'ne getirilen aileleriyle hasret giderme hakkına sahip oldu. TV8 canlı yayında kıran kırana mücadeleye sahne olan oyun sonunda 1 takım en başarılı grafiği çizen takım ödülün sahibi oldu. Bu gelişime sonrasında yarışmanın takipçileri yoğun olarak Survivor aile oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVIVOR AİLE OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 canlı yayın ile Survivor aile ödülü oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylara ilişkin son dakika bilgileri şöyle;