Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Adalet Birliği filmi içi geri sayım başladı. Başrollerinde Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot rol aldığı yapımda Batman ve Wonder Woman'ın da onlara katılmasıyla yeni bir tehdide karşı birlik olurlar. Ekip, gezegeni büyük bir yıkıma uğratacak saldırı karşısında başarılı olabilecek midir? Daha önce izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için Adalet Birliği filmi konusu ne? Adalet Birliği filmi oyuncuları kim?