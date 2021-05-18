Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde şok ayrılık! Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren Yalçın Hafızoğlu'nun yapımda saldırıya uğraması sonucunda diziden çıkacağı iddiaları fragmanı izleyen sıkı takipçilerin şimdiden gündemine taşındı. Bu kapsamda "EDHO'da Hızır Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Hain pusu sonrası karakterin yere yığıldığı anlar izleyenleri adeta şok etti ve gözler bu akşam yayınlanacak bölüme çevrildi. Peki, EDHO'da Hızır Ali öldü mü, diziden çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yalçın Hafızoğlu diziden neden ayrıldı? İşte o detaylar…