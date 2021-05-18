Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde şok ayrılık! Dizide Hızır Ali karakterine hayat veren Yalçın Hafızoğlu'nun yapımda saldırıya uğraması sonucunda diziden çıkacağı iddiaları fragmanı izleyen sıkı takipçilerin şimdiden gündemine taşındı. Bu kapsamda "EDHO'da Hızır Ali öldü mü, diziden ayrıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Hain pusu sonrası karakterin yere yığıldığı anlar izleyenleri adeta şok etti ve gözler bu akşam yayınlanacak bölüme çevrildi. Peki, EDHO'da Hızır Ali öldü mü, diziden çıktı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yalçın Hafızoğlu diziden neden ayrıldı? İşte o detaylar…
EDHO'DA HIZIR ALİ ÖLECEK Mİ?
EDHO yeni bölümde Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evleniyor. Düğün sonrasında saldırıya uğrayan Hızır Ali'nin kanlar içinde kalmasının ardından Hızır Ali'nin diziye veda edip etmeyeceği merak kazandı. Yanıt ise bu akşam ekranlara gelecek bölümle verilmiş olacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölümde, İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir. Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.
Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.