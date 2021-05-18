Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu yine bir çılgınlık yapıyor





HEKİMOĞLU 50. BÖLÜM ÖZETİ

SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor. Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor. Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.