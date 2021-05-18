Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu yine bir çılgınlık yapıyor

Hekimoğlu dizisi 50. bölümüyle Kanal D ekranlarındaki dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Hekimoğlu son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Kanal D ile Hekimoğlu 50. Bölüm izleme linki ile son bölüm özetinden detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Hekimoğlu son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor. Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor. Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.
Her iki grup da vakayı çözmek için kıyasıya mücadale ederken Hekimoğlu poliklinikte onu hayli şaşırtan başka bir hastayla ilgilenmeye başlıyor. Selim'in sağlık durumu ummadıkları şekilde seyrederken, diğer poliklinik hastasının Hekimoğlu üzerinde yarattığı etki onun bir çılgınlık yapmasıyla sonuçlanıyor.
Kadınlar ve erkekler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu, Selim ve Akın'ın nesi olduğunu bulup onları kurtarabilecek mi? Hekimoğlu'nun yapacağı herkesi şaşırtan büyük çılgınlık ne?