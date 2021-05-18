Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Safiye hastalığının ciddiyetini sorguluyor

Masumlar Apartmanı dizisi 34. bölümüyle TRT1 ekranlarındaki dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Masumlar Apartmanı 34. bölüm izleme linki ile son bölüm özetinden detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Masumlar Apartmanı son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.