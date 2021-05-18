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Haberler Medya Haberleri Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Safiye hastalığının ciddiyetini sorguluyor
Giriş Tarihi: 19.5.2021 00:20 Son Güncelleme: 19.5.2021 00:20

son bölüm izle! hastalığının ciddiyetini sorguluyor

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Safiye hastalığının ciddiyetini sorguluyor

ekranlarında her hafta Salı günleri yayınlanan dizisi 34. son bölümüyle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde hastalığının ciddiyetini sorguluyor. Öte yandan son bölümün televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki diğer tüm detaylar.

Masumlar Apartmanı dizisi 34. bölümüyle TRT1 ekranlarındaki dün yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı 34. bölüm izleme linki ile son bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Masumlar Apartmanı son bölümü kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 34. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, bir yandan Naci'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken diğer yandan da hastalığının ciddiyetini sorgular. Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci'nin gerçeği Safiye'ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman'la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege'ye ani bir adım attıracaktır.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Safiye hastalığının ciddiyetini sorguluyor
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