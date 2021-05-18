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Giriş Tarihi: 18.5.2021 23:51 Son Güncelleme: 18.5.2021 23:51

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 18 Mayıs ödülü nedir?

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor 2021 ödülü nedir?

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı son bölümde kıran kırana mücadeleye sahne olan ödül oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının karşıması sonrasında karma hale gelen kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununun kazananı olmak için tüm enerjilerini ortaya koydu. En başarılı oyunu çıkaran takım ise ödülün sahibi oldu. Yarışmanın yakın takipçileri ise tüm detayları öğrenmek isteyerek “Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?” sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. TV8 ile Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? sorusu yanıtı ve ödüle ilişkin tüm detaylar.

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarının karmasından oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik ödül oyunu oynandı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan Survivor ödül oyununda, çeşitli zorluklar içeren parkurda limitlerini zorlayan yarışmacılar, ödülün sahibi olmak için ter döktü. Hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım ödülü kazanarak motivasyon kazandı. Bu bilgiler ışığında yarışmayı takip edenler "Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt aramayı yoğun şekilde sürdürüyor.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde oynanan kritik ödül oyununu kazanan takım ve ödüle ilişkin detaylar şöyle;



SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2021 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında önemli bir ödül oyunu oynandı. Her iki takımın oldukça istekli şekilde mücadele ettiği oyunda önceki gün aile ödülü oyununu kaybeden kırmızı takım bugünkü ödül oyununda farklı üstünlük kurarak kazanma yolunda avantajlı bir başlangıç yaptı.



Batuhan Karacakaya ile Poyraz'ın karşılaştığı en son oyunda, Batuhan başarılı olarak skoru 7-3'e taşıdı. Merve Aydın ile Aleyna Çalışkan'ın mücadelesinde ise kazanan taraf Aleyna Çalışkan oldu ve skor 8-3 oldu ve fark 5'e yükseldi. İsmail Balaban ile Poyraz arasındaki mücadelede Poyraz kazanarak skoru 8-4 olarak güncelledi.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe'nin zorlu parkurdaki karşılaşmasında kazanan taraf Aleyna oldu ve skoru 9-4'e taşıdı. Batuhan ile Steven arasında oynanan parkur mücadelesinde ise Steven kazandı. Batuhan'ın önemli avantajı değerlendirememesiyle skor 9-5 oldu. Aleyna Çalışkan ile Ayşe arasındaki mücadelede Ayşe kazandı ve skor 9-6. Kırmızı takım sona çok yakınken puan kaybetmeye başladı ve mavi takım peş peşe aldığı oyunlarla atağa kalktı.



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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor 2021 ödülü nedir?
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