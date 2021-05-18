Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? 18 Mayıs Survivor 2021 ödülü nedir?





Batuhan Karacakaya ile Poyraz'ın karşılaştığı en son oyunda, Batuhan başarılı olarak skoru 7-3'e taşıdı. Merve Aydın ile Aleyna Çalışkan'ın mücadelesinde ise kazanan taraf Aleyna Çalışkan oldu ve skor 8-3 oldu ve fark 5'e yükseldi. İsmail Balaban ile Poyraz arasındaki mücadelede Poyraz kazanarak skoru 8-4 olarak güncelledi.