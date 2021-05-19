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Giriş Tarihi: 19.5.2021 15:06

final bölümüyle bu akşam TRT'de! Benim Adım Melek dizisi neden final yaptı, neden bitti?

Benim Adım Melek final bölümüyle bu akşam TRT'de! Benim Adım Melek dizisi neden final yaptı, neden bitti?

ekranlarında yayınlanmakta olan dizisi final bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin sıkı takipçilerini üzen bu haber sonrasında konuyla ilgili olarak “Benim Adım Melek bitti mi, neden final yapıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde , gibi ünlü oyuncuları barındıran yapım 66. Kez izleyenleriyle buluşacak. Buna göre; Benim Adım Melek neden final yaptı, neden bitti? İşte tüm detaylar…

Benim Adım Melek dizisi bu akşam final bölümü ile yayın hayatını sonlandırmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları izleyenleriyle buluşan yapım geçtiğimiz hafta yayınladığı fragmanla final yapacağı iddialarını doğrulamış ve son bölümünün tanıtımını izleyenleriyle buluşturmuştu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi, Şerif Sezer gibi oyuncuların yer aldığı dizinin sona erecek olmasıyla izleyenleri bu durumun nedenini merak etmeye başladı. Buna göre; Benim Adım Melek neden final yaptı, neden bitti? İşte tüm detaylar…

Benim Adım Melek son bölüm izle! Kenan’ın Vildan’a olan aşkı ortaya çıkıyor

BENİM ADIM MELEK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

TRT 1 ekranlarında 2 sezondur başarılı bir yayın hayatı geçiren Benim Adım Melek dizisi final yapma kararı aldı. Senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon'un birlikte kaleme aldıkları dizi Benim Adım Melek bu hafta 66. Son bölümüyle ekranlara gelecek.

BENİM ADIM MELEK 65. BÖLÜM ÖZETİ

Herkes Kenan'ın Vildan'a olan aşkını öğrenir. Kenan'ın bu duygularının Vildan'da da bir karşılığı olduğunu zannederler. Vildan gizli iş çevirmekle suçlanırken bulur kendini. Yaşananlardan habersiz neyin içine düştüğünü anlayamaz haldedir. Zümrüt'e de Ömer'e de anlatamaz bunu. Ömer annesinin de Kenan'a karşılık verdiğini düşünür ve bu aşkı kabullenemez. Soluğu Kenan'ın evinde alır.

Halil ona yetişmeye çalışmaktadır. Halil, Ömer'e engel olabilecek mi? Yoksa Ömer, Kenan'a zarar mı verecek? Kenan'ın planları tıkır tıkır işlerken bu mektup işi de nereden çıkar? Funda'nın parmağı olduğunu anladığında ise ona da öyle bir akıl oyunu oynayacaktır ki Funda ölmekten beter olacaktır.

Diğer yandan Alpay hala özgürlüğüne kavuşma hayalleri kurar. Gemiye binerek yurtdışına gitmek için denizci kıyafetlerini giymiş ölümü bekler ama haberi yoktur. Kenan, Alpay'ı öldürebilecek mi? Yoksa yakalanacak mı? Kenan'ı nasıl bir son beklemekte?

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Benim Adım Melek final bölümüyle bu akşam TRT'de! Benim Adım Melek dizisi neden final yaptı, neden bitti?
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