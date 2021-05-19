Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Hamza Yazıcı hakkında merak edilenler!

Komedi programlarında yerini alan ve çeşitli filmlerde boy gösteren oyuncu Hamza Yazıcı, yaşı ve hayatına ilişkin detaylarla merak ediliyor. İlk olarak Güldür Güldür isimli bir televizyon programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çeken oyuncu ardından ise Yılmaz Erdoğan'ın başrollerinde yer aldığı Organize İşler isimli filmin ikincisinde oynamıştır. İzleyenler ünlü oyuncuya ilişkin detayları "Hamza Yazıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları ile gündeme taşıyor. İşte Hamza Yazıcı yaşı, boyu ve hayatına dair detaylar…

HAMZA YAZICI KİMDİR?

Hamza Yazıcı Şubat 1992 Yılında İstanbul da Doğdu. Boyu 128 cm'dir Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Hamza Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri almıştır. 2008 yılından beri profesyonel tiyatrocu olan Hamza Yazıcı, ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteri ile dikkat çekmiştir. Sonra 2019 Yılında Çok Güzel Hareketler 2 Programına Katıldı.

Sinema

Piyasadan Büyük Alacağımız Var (2014)

Polis Akademisi Alaturka (2014)

Çılgın Kamp (2015)

Bizans Oyunları (2016)

Kolonya Cumhuriyeti (2017) Uzaylı Yasin

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2018)

Televizyon

Görevimiz Komedi (2016) Hamza

Güldür Güldür (2018) Taylan

Çok Güzel Hareketler 2 (2019) Hamza

Camdaki Kız (2021) Tako