Akrep dizisi son bölüm izle! Ahmet, Efe’yi öldürecek mi?





AKREP DİZİSİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Perihan'ın hastalığının Ahmet'ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünür ancak gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelir. Ahmet'le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan'ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet'i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe'yi kullanır.