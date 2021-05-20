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Giriş Tarihi: 21.5.2021 01:53 Son Güncelleme: 21.5.2021 01:53

dizisi son bölüm izle! , ’yi öldürecek mi?

Akrep dizisi son bölüm izle! Ahmet, Efe’yi öldürecek mi?

ekranlarında her hafta Perşembe günleri yayınlanan dizisi 22. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde, , ’yi öldürecek mi? sorusu merak konusu olurken, dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Akrep dizisi son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Akrep dizisi 22. bölümle, Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Akrep dizisi son bölüm izle"şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜM İZLE

Star TV aracılığıyla Akrep dizisi son bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;



Aşağıdaki link ile Akrep dizisi son bölümün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/akrep/bolumler/22-bolum




AKREP DİZİSİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Perihan'ın hastalığının Ahmet'ten kurtulmak için söylediği yalanlardan biri olduğunu düşünür ancak gerçekler düşündüğü gibi çıkmayınca önemli bir kararın eşiğine gelir. Ahmet'le Ayşem konusunda da anlaşmazlık yaşayınca onu durduramayacağını anlar. Perihan'ın teklifini kabul eden Ferda, Ahmet'i tuzağa çekmek için de onun en yakınındaki ismi, Efe'yi kullanır.



Aras ve Ayşem'in öpüştüğünü gören Duru, büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Artık ilişkisini onaramayacağını anlayan Duru, ABD'ye gitmeye karar verir. Perihan, torununun mutsuzluğuna daha fazla dayanamaz ve Aras'a giderek Duru'yu kalmaya ikna etmesini ister. Ancak Aras, beklenenin aksine Ayşem'e evlenme teklif eder. Aras'ın samimiyetine inanmayan Ferda, Ayşem'in böyle bir hataya düşmesine izin vermezken, öfkeden çılgına dönen Ahmet ise Aras'ı öldürme niyetiyle kaçırır. Öğrendiklerinden sonra ise Aras'a beklenmedik bir teklif sunar.



Ferda, Efe'yi Ahmet'e karşı doldurur. Efe'nin Merve'ye aşık olduğunu bilen Ferda, mutluluklarının Ahmet'in ölümüne bağlı olduğunu söyler. Zaten Efe'ye güvenini kaybeden Ahmet'in ise bu ihaneti anlaması uzun sürmez. İkili karşı karşıya gelir ve Ahmet acımadan Efe'yi çekip vurur.

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Akrep dizisi son bölüm izle! Ahmet, Efe’yi öldürecek mi?
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