Alev Alev son bölüm full izle! Çelebi yurt dışına kaçmaya çalışıyor





ALEV ALEV 27. BÖLÜM ÖZETİ

Yaşadığı ortaya çıkan Çelebi yurtdışına kaçmak için tüm yolları denemeye başlar. Ömer Çelebi'yi kaçmadan yakalamak için gözünü karartırken, beklemediği bir isim ona destek olur. Cemre ameliyata alınan Ozan'ın yanına koşarken karşısında öfkeli Seher'i bulur. Çelebi'den korktuğu için mahalleye de dönemeyen Cemre, kamuoyunun dikkatini üstüne çekecek bir hamle yapar. Tomris ve ekibi ameliyatta Ozan için ellerinden gelen her şeyi yaparken, Yedikule Mahallesi'nin gözü kulağı çıkacak sonuçtadır.