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Haberler Medya Haberleri Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok sahne! Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 20.5.2021 14:43

yeni bölümde şok sahne! Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok sahne! Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm merakla bekleniyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış gibi isimlerin bulunduğu dizide bu hafta oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Adana'yı terk etmeye hazırlanan Müjgan’ın sahnesi damga vuruyor. İstanbul Adana uçağının düşmesiyle Çukurova’da beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dizide Melike İpek Yalova’nın canlandırdığı Müjgan’ın ölüp ölmediği ile ilgili sorgulamalar akşam saatleri itibariyle hız kazanacak. Peki Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Perşembe akşamları yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dizide Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrıldığı konuşuluyor. Bu akşam 97. bölümü ile ekrana gelecek dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu oldu. 1970'li yılların yansıtıldığı Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta beklenmedik gelişmeler var. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

Müjgan ise, karşılık bulmadığını bilse bile, ilk kez Züleyha'ya doğru davranmanın huzuru içinde hayatında yeni bir sayfa açmaya adım atar! Üstelik bu kez Fekeli'den izin alarak harekete geçer.

FİKRET SAVAŞI BİTİRMEK İSTESE DE DEMİR ARTIK HER ŞEYİ ONDAN BİLİYOR

Cezasını çekmek üzere demir parmaklıklar ardına geçen Fikret, Demir'in öfkesinden yine de kurtulamaz. Demir, ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmadığı gibi, çiftlikteki baskın için de onu suçlayacaktır. Hatta Demir, savcıya durumu bildirmekle yetinmeyip, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar delirir! Fekeli ve Lütfiye ise Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu arada Fekeli ve Fikret arasındaki sular da durulacaktır.

SEVDA VE ÜMİT ARASINDA İPLER GERİLİRKEN; ŞERMİN VE FÜSUN SIRLARINI ÇÖZMEK ÜZERE!

Hastaneden çıkan Ümit, olayların kontrolünü eline almak için tüm gücüyle çalışmaya başlar. Sevda'yı da kendine destek olmamakla suçlar! İki arada kalan Sevda artık ya kızını geri kazanırken Demir ve Züleyha'yı kaybedecektir, ya da onları korurken kızını tamamen yitirecektir. Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorunca da bir ilerleme kaydedemeyen Şermin ve Füsun da pes etmez! Adeta bir dedektif titizliğinde çalışan iki arkadaş, bu kez büyük bir ipucu daha yakalayacaktır.

ADANA - İSTANBUL UÇAĞI DÜŞTÜ! İÇİNDE KİM VARDI?

Demir, tüm Adana'ya yeni açıklamalar yaparken, Züleyha kendi hayat planını uygulamaya başlayacaktır. Kaderleri defalarca kez karşı karşıya kalan Müjgan da kendi kaderini yeniden yazmak için aynı zamanlarda bir yola çıkar! Ve Adana'ya bomba gibi düşen bir haber ulaşır! Adana - İstanbul uçağı düşmüştür!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA MELİKE İPEK YALOVA DİZİDEN AYRILDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova'nın diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde Melike İpek Yalova'nın ayrılıp ayrılmayacağı belli olacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA MÜJGAN ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova Müjgan'ın ölüp ölmeyeceği yeni bölümde belli olacak.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde şok sahne! Müjgan öldü mü, Melike İpek Yalova diziden ayrıldı mı?
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