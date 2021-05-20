Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm izle! Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük yeni devletin temelleri için adım atıyor





Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.