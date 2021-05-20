Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm izle! Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük yeni devletin temelleri için adım atıyor

Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölümle, TRT1 ekranlarında yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm izle"şeklinde araştırmalar yapmaya devam ediyor.
TRT1 aracılığıyla Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm izleme linki ve son bölüm özetinden detaylar şöyle;
Aşağıdaki link ile Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölümün tamamını tek parça izleyebilirsiniz.
Rauf, Kemal, Ankaralı ve Mücahitlerin gayretleri ile Makarios ve Sampson'un planlarını boşa çıkartır. Rauf Denktaş, Dr. Fazıl Küçük ile birlikte Kıbrıs Türklerinin ileri gelenlerini bir masada toplar. İki lider yeni bir devlet yapılanmasının temellerini atmaktadır.
KGB, Bereli meselesinin çözümsüzlüğe girmesi ile Şef ve Efsane'ye suikast düzenler. Ankara'da işler yolunda gitmezken Lefkoşa'nın Rum tarafında kaçak hayatı süren İnci, özgürlüğe çok yakındır.
Denktaş'ın mücahitler ve Ankaralı ile birlikte yeni bir planı vardır. Kemal bu plana abluka altındaki Lefkoşa'da imkansızlıklarla yaptığı havan topları ile destek verir. Makarios hükümetinin gasp ettiği Buzhane'ye düzenlenen baskında zulüm altındaki halk bir olur ve büyük bir zafere doğru yolculuk başlar.