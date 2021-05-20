Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ne, gerçek hikaye mi? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor?

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi Lefkoşa, Gazi Magusa ve Mersin'de çekilmesinin yanı sıra dizinin hikayesinin bir kısmı da İstanbul'da çekildi. Dizinin esas çekim bölgesi ise Kıbrıs adasındaki eski Maraş bölgesinde gerçekleşti.

Dizi tarihte gerçekten yaşanmış Kıbrıs Sorunu olayı üzerinden kurgulanmıştır.

Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs'ın hikayesi yaşanmış bir tarihi olaydan alıntıdır.

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir.