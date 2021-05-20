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Giriş Tarihi: 20.5.2021 13:44

, nerede çekildi? Gişe Memuru filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak!

Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi? Gişe Memuru filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak!

Gişe Memuru filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak! Vizyona ilk kez 2010 yılında girilen yerli film, insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurunun hayatını ve başından gelenleri anlatmaktadır. Peki, , nerede çekildi? Gişe Memuru filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak!

Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi soruları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Sercan Ercan ve Nur Aysan'ın paylaştığı komedi filmi ilk olarak 2010 yılında vizyona girdi ve izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki, Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi?

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan (Serkan Ercan); insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünden sonra babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Kenan'ın bu hayatı, yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.

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Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi? Gişe Memuru filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak!
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