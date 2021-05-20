Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi? Gişe Memuru filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak!

Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi soruları televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Başrollerini Sercan Ercan ve Nur Aysan'ın paylaştığı komedi filmi ilk olarak 2010 yılında vizyona girdi ve izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki, Gişe Memuru filmi konusu ne, nerede çekildi?

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan (Serkan Ercan); insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünden sonra babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Kenan'ın bu hayatı, yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.