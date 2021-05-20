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Giriş Tarihi: 20.5.2021 17:08

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Resimdeki Sevgili ne zaman çekildi?

Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Resimdeki Sevgili ne zaman çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu, oyuncuları gibi birçok detayla araştırma konusu haline geliyor. Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin bulunduğu film izleyenlerini adeta romantizme doyuracak cinsten. Bu noktada yapımın izleyenleri Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Resimdeki Sevgili filmine dair merak edilen detaylar…

Resimdeki Sevgili filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Güzide Balcı, Mehtap Köroğlu gibi isimlerin yer aldığı film romantik türdeki film severlerin ilgisini görüyor. Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? Soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Resimdeki Sevgili filmine dair tüm detaylar…

RESİMDEKİ SEVGİLİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kanlar içinde kollarında ölür. Bu acı olay neticesinde Engin'i kan tutmaya başlar. Mesleğini ve tüm çevresini kaybeder, inzivaya çekilir. Yaşamdan kopuk geçirdiği bu günlerde karşısına bir umut ışığı çıkıverir; Süreyya. Her ikisi de inatçı ve fevri olan Engin ve Süreyya zamanla birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar. Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Sarp Levendoğlu
  • Sezin Akbaşoğulları
  • Güler Okten
  • Nur Sürer

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Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Resimdeki Sevgili ne zaman çekildi?
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