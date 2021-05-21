Alâeddin Muhammed hakkında detaylı bilgiyle ulaşılmaya çalışılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kaan Yalçın'ın canlandırdığı karakterle ilgili olarak Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü sorusuna yanıt aranacak. Alaaddin Muhammed döneminde Büyük Selçuklu Devleti çökmüştü ve Harezmşah Devleti genişlemeye hazırdı. Peki Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaan Yalçın kimdir?
Alaaddin Muhammed Harezmşah (ö. Aralık 1221) Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarı idi. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır. Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir.
Alaaddin Muhammed Harezmsah Moğol ordularına yenildi ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklandı ve 1221'da bu adada açlıktan hayatını kaybetti.
20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.
Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.
ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat verecek.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Beni Bırakma
Komşular
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Memur Muzaffer
Adanalı
Leylan
Arka Sıradakiler
Arka Sokaklar