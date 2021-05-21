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Giriş Tarihi: 21.5.2021 16:23

Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? ?

Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaan Yalçın kimdir?

ATV ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin merakla bekleniyor. Harezmşah devletinin unutulmaz komutanı Celaleddin Harzemşah ile Moğol İmparatoru Cengiz Han arasındaki mücadeleyi konu edinen dizi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Dizide Kaan Yalçın’ın canlandırdığı Alâeddin Muhammed kimdir sorusuna ise yanıt aranıyor. Tarihi döneme ışık tutan diziyle alakalı merak edilenler artış gösterirken Alâeddin Muhammed’in Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarı olduğu biliniyor. Bu kapsamda; Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? ?

Alâeddin Muhammed hakkında detaylı bilgiyle ulaşılmaya çalışılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kaan Yalçın'ın canlandırdığı karakterle ilgili olarak Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü sorusuna yanıt aranacak. Alaaddin Muhammed döneminde Büyük Selçuklu Devleti çökmüştü ve Harezmşah Devleti genişlemeye hazırdı. Peki Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaan Yalçın kimdir?

ALâEDDİN MUHAMMED KİMDİR?

Alaaddin Muhammed Harezmşah (ö. Aralık 1221) Harezmşahlar Devleti'nin 1200-1221 döneminde Harezmşah unvanı ile hükümdarı idi. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti'nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır. Moğol orduları Harezmşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir.

ALâEDDİN MUHAMMED NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Alaaddin Muhammed Harezmsah Moğol ordularına yenildi ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklandı ve 1221'da bu adada açlıktan hayatını kaybetti.

KAAN YALÇIN KİMDİR?

20 Mayıs 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kaan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur. Yalçın, kamera karşısına ilk defa "Son Türbedar" adlı sinema filmiyle geçmiştir.

Bugüne kadar "Leylan", "Arka Sıradakiler", "Yeter", "Arka Sokaklar", "Bu Şehir Arkandan Gelecek" ve "Beni Bırakma" gibi projelerde rol almıştır.

ATV ekranlarında yeni başlayan tarihi dizi Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Alaeddin Muhammed karakterine hayat verecek.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Beni Bırakma

Komşular

Bu Şehir Arkandan Gelecek

Memur Muzaffer

Adanalı

Leylan

Arka Sıradakiler

Arka Sokaklar

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Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaan Yalçın kimdir?
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