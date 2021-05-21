Alâeddin Muhammed hakkında detaylı bilgiyle ulaşılmaya çalışılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Kaan Yalçın'ın canlandırdığı karakterle ilgili olarak Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü sorusuna yanıt aranacak. Alaaddin Muhammed döneminde Büyük Selçuklu Devleti çökmüştü ve Harezmşah Devleti genişlemeye hazırdı. Peki Alâeddin Muhammed kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Kaan Yalçın kimdir?