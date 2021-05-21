Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Arka Sokaklar son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!
Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:26 Son Güncelleme: 22.5.2021 00:29

son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!

ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan dizisi 590. bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Ali koronavirüse yakalanıyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Kanal D ile Arka Sokaklar son bölüm izleme linki ve son bölümden detaylar.

Arka Sokaklar dizisi 590. Son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Televizyonlarda yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler yoğun olarak "Arka Sokaklar son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE

Kanal D aracılığıyla Arka Sokaklar 590. son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Arka Sokaklar son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum



ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır. Entübe edilmesi gerekmektedir…



Cemal, Selvi'nin yanında içtiği çaydan sonra bayılır. Selvi, Cemal'in baygın haldeki görüntülerini kaydeder. Ezgi büyük üzüntü içerisinde görüntüleri izler. Cemal, bu durumu Ezgi'ye ve ekibe açıklamaya çalışır.



Rıdvan'ın yakalanması üzerine örgüt elemanlarının, dağa yeni sempatizan kazandırma çalışmaları sürmektedir. Leyla adındaki bir genç kız, bu örgüt elemanlarına inanıp evinden kaçar. Leyla'nın babası Gaffar, deliye döner ve kızının bulunması uğruna masum bir genç kızı rehin alır.



Hüsnü'nün canı Giray Pamiroğlu cinayetinin kurcalanmasından yana sıkkındır. Savcı Faruk'un ise olayın nefsi müdafaa olup olmadığı hakkında şüpheleri sürmektedir.



Engin ve Başak çiftinin yanında, doğacak bebeğe bakıcı olarak işe başlayan Fatma'dan aile oldukça memnundur. Fatma'nın gizli telefon konuşmaları dikkatimizi çeker.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA