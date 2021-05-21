Arka Sokaklar son bölüm izle! Ekibe koronavirüs şoku!





ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır. Entübe edilmesi gerekmektedir…