Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine Cemal Hünal can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.