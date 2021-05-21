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Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:40

Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren kimdir, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Türk-Özbek yapımı dizi şimdiden televizyon izleyicilerini heyecanlandırırken, dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oluyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine ise can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir, tarihteki önemi nedir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar;

Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine Cemal Hünal can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?

CEMAL HÜNAL KİMDİR?

Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitmiştir. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi almıştır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
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