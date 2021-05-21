Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Behram karakterine Cemal Hünal can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Behram kimdir? Behram karakterine can veren Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?