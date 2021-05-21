Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir, tarihteki yeri nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin’i canlandıran Emre Kıvılcım kimdir?

Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaleddin karakterine Emre Kıvılcım can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Celaleddin kimdir? Celaleddin karakterine can veren Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında?