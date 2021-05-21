Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir, tarihteki yeri nedir? Bozkır Arslanı Celaleddin’i canlandıran Emre Kıvılcım kimdir?

Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Celaleddin karakterine Emre Kıvılcım can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Celaleddin kimdir? Celaleddin karakterine can veren Emre Kıvılcım kimdir, kaç yaşında?
BOZKIR ASLANI CELALEDDİN KİMDİR?
Harezmşahlar Devleti'nin son hükümdarıdır. Alaaddin Muhammed'in oğludur. Celaleddin Harezmşah'ın babası Harezmşah Alaaddin Muhammed, annesi Hint bir cariye olan Ayçiçek Hatun'dur. Doğum tarihi bilinmemekte olup, asıl adı Mengüberti, Mengübirtî'dir. Celaleddin kendisinin lakabıdır. Babasının yanında uzun yıllar bulunmuş ancak Kıpçak asıllı bir anneden doğan kardeşi Uzlagşah veliaht tayin edilmiştir.
EMRE KIVILCIM KİMDİR?
2 Eylül 1991 yılında dünyaya gelen oyuncu Emre Kıvılcım aslen Malatyalıdır. Elif dizisinde 3 yıl başrol Selim karakterini canlandırarak ünlenen başarılı oyuncunun asıl mesleği kimya mühendisliğidir. Oyuncu aynı zamanda at binme, kılıç kullanmayı, dövüş sanatlarına hakimdir. Emre Kıvılcım 2018 yılında Genco dizisinde yer aldı.