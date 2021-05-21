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Giriş Tarihi: 21.5.2021 16:30 Son Güncelleme: 21.5.2021 16:32

, oyuncuları ve çekildiği yer: nerede çekiliyor?

Bozkır Arslanı Celaleddin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor?

ATV ekranlarının yeni dizisi ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Cemal Hünal gibi isimlerin bulunduğu yapımda yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatını ve mücadelesini izleyeceğiz. Tarihi döneme ışık tutan dizinin konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerlerde merak uyandırıyor. Peki konusu ne, oyuncuları kim? ?

Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni tarihi dizide cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi anlatılacak. ATV'de ilk kez yayınlanacak olan yapımla alakalı olarak akşam saatlerinde Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt aranacak. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmaktadır. Özbekistan'da da çekimler yapılırken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN OYUNCULARI KİM?

Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah

Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed

Yulduz Radjabova: Kutlu Bike

Jovahir Zakirov: Cengiz Han

Gülenay Kalkan: Türkan Hatun

Sezgin Erdemir: Timur Melik

Ferhat Yılmaz: Şemsettin

Jamshid Sagatov: Cebe

Akmal Mirzo: Subutay

Ali Khan: Cuci

Cemal Hünal: Behram

Tohir Saidov: Nizamülmülk

Mehmet Pala: Otkır

Yunus Destebaşı: Gökbörü

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Bozkır Arslanı Celaleddin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer: Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor?
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