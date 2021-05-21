Bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan çok konuşulacak yeni tarihi dizide cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi anlatılacak. ATV'de ilk kez yayınlanacak olan yapımla alakalı olarak akşam saatlerinde Bozkır Arslanı Celaleddin konusu ne, oyuncuları kim sorusuna yanıt aranacak. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi…
Celaleddin Harzemşah, görkemli bir imparatorluk olan Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesidir. Celaleddin, sultan babasının ve Türkan Hatun diye hitap edilen babaannesinin arasındaki nüfuz mücadelesinin devleti zayıflattığını ve iki başlılık yarattığını görmektedir. Diğer taraftan huzuruna kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planladığını anlamıştır.
Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir.
Bozkır Arslanı Celalettin dizisinin çekildiği yerlerin başında İç Anadolu bölgesindeki bozkır alanlar ve Kapadokya yöresindeki karstik yapılar bulunmaktadır. Özbekistan'da da çekimler yapılırken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin fragmanında görülen Arslanlı tanıtımı ise Aksaray'da bulunan Mamasın Barajı'nda çekilmiştir.
Emre Kıvılcım: Celâleddin Harezmşah
Kaan Yalçın: Alâeddin Muhammed
Yulduz Radjabova: Kutlu Bike
Jovahir Zakirov: Cengiz Han
Gülenay Kalkan: Türkan Hatun
Sezgin Erdemir: Timur Melik
Ferhat Yılmaz: Şemsettin
Jamshid Sagatov: Cebe
Akmal Mirzo: Subutay
Ali Khan: Cuci
Cemal Hünal: Behram
Tohir Saidov: Nizamülmülk
Mehmet Pala: Otkır
Yunus Destebaşı: Gökbörü