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Haberler Medya Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:53

kimdir? kimdir, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında?

Atv ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizisinde ’yi canlandırıyor. Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah’ın hikayesini konu alan dizide çok sayıda ünlü isim rol alıyor. Tarihi döneme ışık tutan yapımda ise dizi severler Kutlu Bike hakkında araştırma yapıyor. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike kendini mücadelenin ortasında bulması damga vuracak. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin ? , kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisindeki KutluBike hakkında diziseverler araştırma yapıyor. Bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizide Özbekistanlı Yulduz Radjabova KutluBike karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizideki karakteri sebebiyle merak konusu olan Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir, tarihte yeri var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…

KUTLUBİKE KİMDİR?

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova tarafından Kutlubike rolü canlandırılacaktır.

YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?

1987 Özbekistan doğumlu olan Radjabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2013 yılında oyunculuğa başlayan Radjabova, çok sayıda film ile dizide oynamıştır.

YULDUZ RADJABOVA'NIN YER ALDIĞI DİZİ İLE FİLMLER

Mendirman Celaleddin/ Jaloliddin (TV Dizisi 2021)

2000 Songs of Farida (Robiya, Sinema Filmi 2020)

Scorpion (Catherine Trammel, Sinema Filmi 2018)

Maqsad(Lieutenant Sabirova, Sinema Filmi 2018)

Hamroh (Sinema Filmi 2017)

Boyvachcha kuyov (Sinema Filmi 2016)

irus (Dizi Film 2016)

Khazon (Sinema Filmi 2013)

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Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında?
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