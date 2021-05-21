Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında?

KUTLUBİKE KİMDİR?

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır.

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova tarafından Kutlubike rolü canlandırılacaktır.

YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?

1987 Özbekistan doğumlu olan Radjabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2013 yılında oyunculuğa başlayan Radjabova, çok sayıda film ile dizide oynamıştır.