Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir? Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisindeki KutluBike hakkında diziseverler araştırma yapıyor. Bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizide Özbekistanlı Yulduz Radjabova KutluBike karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizideki karakteri sebebiyle merak konusu olan Bozkır Arslanı Celaleddin KutluBike kimdir, tarihte yeri var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Peki Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar…
Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır.
Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Yulduz Radjabova tarafından Kutlubike rolü canlandırılacaktır.
1987 Özbekistan doğumlu olan Radjabova, Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü'nden mezun olmuştur. 2013 yılında oyunculuğa başlayan Radjabova, çok sayıda film ile dizide oynamıştır.
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