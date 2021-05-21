Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik karakterine Sezgin Erdemir can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterine can veren Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?