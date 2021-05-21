Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterine can veren Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:12

Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir? Temur Melik karakterine can veren kimdir, kaç yaşında?

Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterine can veren Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Türk-Özbek yapımı dizi şimdiden televizyon izleyicilerini heyecanlandırırken, dizinin oyuncu kadrosu da merak konusu oluyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde karakterine ise can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir, tarihteki önemi nedir? Temur Melik karakterine can veren , kaç yaşında? İşte detaylar;

Tarihi dizilere hayran olanlar için bu akşam ATV ekranlarında Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi başlıyor. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin, oyuncu kadrosu ve tarihteki önemleri merak ediliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Temur Melik karakterine Sezgin Erdemir can verecek. Peki, Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterine can veren Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?

SEZGİN ERDEMİR KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan Sezgin Erdemir 1,87 boyunda Türk oyuncudur. Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik mezunudur. Uzun yıllardır oyunculuk yapan başarılı oyuncu Koçum Benim dizisi ile tanınmaya ve sevilmeye başlamıştır. Koçum benim dizisinin yanı sıra kertenkele (celal rolüyle) yol arkadaşın (prodüktör rolüyle) ve krem dizilerinde toplam 11 dizide rol almıştır.

TEMUR MELİK KİMDİR?

Temur Melik tarihte Moğol istilasına karşı koymuş iki eşsiz kahramandan biridir. Bu Türk kumandanı hayatının son anlarına kadar direnmiş ve trajik bir şekilde şehit edilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozkır Arslanı Celaleddin Temur Melik kimdir? Temur Melik karakterine can veren Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA