Doya Doya Moda’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacı milyonların gündemine geliyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. All Star ismiyle devam eden yarışmada 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. Jüri üyeleri 21 Mayıs Cuma puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Jüriden gelecek toplam puan sonucunda Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak…
Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. 21 Mayıs 2021 Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.
Özde Karacan 20 puan
Su Baher 18 puan
Emel Başkan 13 puan
Betül Böçkün 19 puan
Rabia Ağca 12 puan
Ferdanur Başaran 14 puan
Birben Coşkun 7 puan
Gün birincisi 20 puanla Özde oldu.