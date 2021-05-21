Doya Doya Moda’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacı milyonların gündemine geliyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. All Star ismiyle devam eden yarışmada 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. Jüri üyeleri 21 Mayıs Cuma puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Jüriden gelecek toplam puan sonucunda Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak…