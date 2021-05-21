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Giriş Tarihi: 21.5.2021 14:26

’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ’da elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programda en son Özde birinci olmuştu. Jüriden aldıkları toplam puanlarla büyük ödülün sahibi olmak isteyen 7 kadın yarışmacı arasından sadece bir kişi birinci olacak. Yeni sezona All Star ismiyle devam eden yarışmada bugünkü konsepti en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor. Peki Doya Doya Moda’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacı milyonların gündemine geliyor. En yüksek puanı toplayan yarışmacı kolyenin sahibi olurken en düşük puanı alan yarışmacı ise elenerek hayallerine veda ediyor. All Star ismiyle devam eden yarışmada 7 kadın yarışmacı birbirinden farklı kıyafetlerle jüri karşısında çıkıyor. Jüri üyeleri 21 Mayıs Cuma puan durumlarını belirlerken izleyiciler Doya Doya Moda All Star'da kim elendi kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Jüriden gelecek toplam puan sonucunda Doya Doya Moda'da kim elendi kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak…

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. 21 Mayıs 2021 Cuma Doya Doya Moda All Star puan durumlar ile birinci ve elenen isim detayları belli olunca haberimizde yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özde Karacan 20 puan

Su Baher 18 puan

Emel Başkan 13 puan

Betül Böçkün 19 puan

Rabia Ağca 12 puan

Ferdanur Başaran 14 puan

Birben Coşkun 7 puan

Gün birincisi 20 puanla Özde oldu.

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Doya Doya Moda’da kim elendi kim birinci oldu? Doya Doya Moda All Star 21 Mayıs haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
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