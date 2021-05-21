Harzemşahlar hükümdarları kimler? İşte Harezmşahlar hükümdarları listesi!

Bozkır Arslanı Celaleddin, ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Harezmşah devletinin unutulmaz komutanı ve sultanı Celaleddin Harzemşah ile Moğol İmparatoru Cengiz Han arasındaki mücadeleyi konu edinen dizi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Bu noktada, diziyle beraber tarihteki birçok olay ve kişi hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların arasında Harzemşahlar hükümdarları ve sultanları da bulunuyor. Peki, tarihte Harzemşahlar sultanları kimler? İşte, Harezmşahlar Devleti hükümdarları