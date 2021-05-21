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Giriş Tarihi: 21.5.2021 15:03

Harzemşahlar hükümdarları kimler? İşte Harezmşahlar hükümdarları listesi!

Harzemşahlar hükümdarları kimler? İşte Harezmşahlar hükümdarları listesi!

Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi, ilk bölümü ile ATV'de yayın hayatına başlıyor. Bu noktada, tarihteki birçok olay ve kişi de merak konusu oldu. Bunların arasında Harezmşahlar Devleti hükümdarları da bulunuyor. Peki, hükümdarları kimler? İşte, Harzemşahlar Devleti hükümdarları ve sultanları

Bozkır Arslanı Celaleddin, ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Harezmşah devletinin unutulmaz komutanı ve sultanı Celaleddin Harzemşah ile Moğol İmparatoru Cengiz Han arasındaki mücadeleyi konu edinen dizi, bu sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. Bu noktada, diziyle beraber tarihteki birçok olay ve kişi hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların arasında Harzemşahlar hükümdarları ve sultanları da bulunuyor. Peki, tarihte Harzemşahlar sultanları kimler? İşte, Harezmşahlar Devleti hükümdarları

HARZEMŞAHLAR HÜKÜMDARLARI

  • Anuş Tekin (1077 - 1097)
  • Kutbeddin Muhammed (1097 - 1128)
  • Atsız Harezmşah (1128 - 1156)
  • İl Arslan Harezmşah (1156 - 1172)

  • Sultan Şah (1172-1193) Kuzey Horasan'ı yönetmişti.
  • Alâeddin Tekiş Harezmşah (1172 - 1200)
  • Alâeddin Muhammed Harezmşah (1200 - 1220)
  • Celaleddin Harezmşah (1220 - 1231)
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Harzemşahlar hükümdarları kimler? İşte Harezmşahlar hükümdarları listesi!
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