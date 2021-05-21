İntikam filmi konusu ne, oyuncuları kim? İntikam filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak olan İntikam filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Vizyona girdiğinde dikkat çeken yapım günümüzde de ilgiyle izleniyor. 2017 yılında vizyona giren yapımda ünlü oyuncu Jackie Chan Quan rolünde karşımıza çıkıyor. Vizyonda kaldığı süre boyuncu ilgiyle izlenilen yapımda bir terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın macera ve aksiyon dolu hikayesi ele alınıyor. İşte İntikam filmi konusu ve oyuncuları
Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan'ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy'den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy'nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan'ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.
İntikam filminin başrollerini Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot Crowley paylaşıyor.