Kelebeğin Rüyası filmi konusu ne, nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları kimler?

TRT 1 ekranlarına bu akşam gelecek olan Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları henüz şimdiden araştırılıyor. 2013 yılında çıkış yapan film döneminde izleyicilerden tam not almayı başarmıştı. Film gösterime girdiği ilk hafta 807.881 kişi tarafından izledi. Peki; Kelebeğin Rüyası filmi konusu nedir? Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları kimler?

KELEBEĞİN RÜYASI OYUNCULARI

Kelebeğin Rüyası'nın oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan yer alıyor.

KELEBEĞİN RÜYASI FİLMİNİN KONUSU

Zonguldak'ta yaşayan, iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı yıllarda Avrupa'da da çetin bir savaş yaşanmaktadır. Belediye Başkanı'nın kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir. Rüştü ve Muzaffer'in hem kendi gelecekleri, hem de dünyanın gidişatı hayra alamet değildir...