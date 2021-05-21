Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Aliye büyük sırrı öğreniyor

Payitaht Abdülhamid dizisi 152. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Televizyonlarda yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler yoğun olarak "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 aracılığıyla Payitaht Abdülhamid 152. son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Payitaht Abdülhamid son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...
İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval'de bir araya gelirler. Abdülhamid'in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval'de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır.