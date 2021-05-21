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Giriş Tarihi: 22.5.2021 00:42 Son Güncelleme: 22.5.2021 00:42

son bölüm izle! Aliye büyük sırrı öğreniyor

Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Aliye büyük sırrı öğreniyor

ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan dizisi 152. bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Aliye büyük sırrı öğreniyor. Dizinin televizyon gösterimini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “ son bölüm izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Payitaht Abdülhamid son bölüm izleme linki ve son bölümden detaylar.

Payitaht Abdülhamid dizisi 152. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Televizyonlarda yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen diziseverler yoğun olarak "Payitaht Abdülhamid son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM İZLE

TRT1 aracılığıyla Payitaht Abdülhamid 152. son bölüm izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Payitaht Abdülhamid son bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz...

https://www.trtizle.com/diziler/payitaht-abdulhamid



PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 152. BÖLÜM ÖZETİ

İngiltere Kralı Edward ve Rus Çarı Nikolay Osmanlı Devletini parçalamak için Reval'de bir araya gelirler. Abdülhamid'in tayin ettiği yeni heyet-i mahsusa azaları sarayda toplanır. Reval'de yapılan görüşmenin bilgileri hafiyeler tarafından sultana ulaştırılır.



Mary, kendini ele vermesin diye Victor'u kurtarmaya çalışırken Saliha Mary'i hareme davet etmekle hata ettiğini anlar. Mary'nin yaptığı haber herkesi tedirgin eder. Aliye kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenir.

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Payitaht Abdülhamid son bölüm izle! Aliye büyük sırrı öğreniyor
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