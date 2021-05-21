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Haberler Medya Haberleri Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Şemsettin’i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?
Giriş Tarihi: 21.5.2021 16:54

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Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Şemsettin’i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?

ATV ekranlarının yeni dizisi bu akşam başlıyor. Dizide Şemsettin’i canlandıran Ferhat Yılmaz ise dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor. Cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı Celaleddin Harzemşah'ın efsanevi hikayesi anlatılıyor. Dizi başlar başlamaz araştırılacak konular arasında ? Sorusunun yanıtı olacak. Peki Şemsettin nedir, ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Şemsettin’i canlandıran ?

Bu akşam ekrana gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Ferhat Yılmaz'ın hayatı ise bu noktada merak konusu olacak. Dizide Şemsettin'i canlandıran oyuncunun daha öncede birçok yapımda rol aldığı biliniyor. Peki Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin'de Şemsettin'i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?

ŞEMSETTİN NE DEMEK?

Dinin güneşi, dinin değerli kişisi demektir. İslâm tarihinde birçok meşhur şahsın bu lakabla anıldığı görülmektedir.

Kökeni: Arapça

FERHAT YILMAZ KİMDİR?

1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan Yılan Hikayesi dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu. Ferhat Yılmaz aslen Samsun'ludur.

ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER:

Kalk Gidelim (İsmet Kırbaç, TV Dizisi 2019-2020)

Şaşkınlar Çetesi (Sinema Filmi 2017)

Zor yıllar (Sinema Filmi 2017)

Baba Candır (TV Dizisi 2016)

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Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin’de Şemsettin’i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?
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