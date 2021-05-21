Bu akşam ekrana gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Ferhat Yılmaz'ın hayatı ise bu noktada merak konusu olacak. Dizide Şemsettin'i canlandıran oyuncunun daha öncede birçok yapımda rol aldığı biliniyor. Peki Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin'de Şemsettin'i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?