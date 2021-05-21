Bu akşam ekrana gelecek olan Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm izleyiciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosunda yer alan Ferhat Yılmaz'ın hayatı ise bu noktada merak konusu olacak. Dizide Şemsettin'i canlandıran oyuncunun daha öncede birçok yapımda rol aldığı biliniyor. Peki Şemsettin ne demek? Bozkır Arslanı Celaleddin'de Şemsettin'i canlandıran Ferhat Yılmaz kimdir?
Dinin güneşi, dinin değerli kişisi demektir. İslâm tarihinde birçok meşhur şahsın bu lakabla anıldığı görülmektedir.
Kökeni: Arapça
1973 tarihinde dünyaya gelen Ferhat Yılmaz, 1999 – 2001 yılları arasında televizyonlarda oynayan Yılan Hikayesi dizisindeki Rambo Berk karakteri ile ismini duyurmuştu. Daha sonra 2004-2006 yılları arasında BKM ekibinde yer aldı. Birçok sinema filminde rol alan Ferhat Yılmaz aynı zamanda birçok dizide de konuk oyuncu oldu. Ferhat Yılmaz aslen Samsun'ludur.
Kalk Gidelim (İsmet Kırbaç, TV Dizisi 2019-2020)
Şaşkınlar Çetesi (Sinema Filmi 2017)
Zor yıllar (Sinema Filmi 2017)
Baba Candır (TV Dizisi 2016)