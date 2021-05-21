Subutay Türk mü, kimdir? Subutay ne zaman ve nasıl öldü?

SUBUTAY TÜRK MÜ, KİMDİR?

Subutay, Cengiz Han ve Ögeday'ın önde gelen stratejisti ve generali idi. Orta Asya'lı Tuva Türklerinden olduğu düşünülen Uranhay kabilesindendir. 13. yüzyıl ortalarında hazırlanan Moğolların Gizli Tarihi eserde babası Çarçuday, Cengiz Han babası Yesügey'in dostu olan olarak belirtilmektedir.

Tarihçiler tarafından Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğu kabul edilen Subutay, Cengiz'in saflarına katıldığında çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Tam tarihi bilinmese de Subutay'ında Cengiz ve abisine katıldığı zaman dilimi bu noktadadır. Büyük Moğol İmparatorluğu'nun temellerinin atılmaya başlandığı zamandan Cengiz Han'ın oğlu olan Ogeday'a kadar süren askeri başarılar dizisi bu şekilde başlamıştır. Tarihte yetenek, taktik ve Cengiz Han'a bağlılık açısından Cengiz Han'ın ve Moğol İmparatorluğu'nun en seçkin generallerinden biri sayılır.

Subutay, Moğolistan'da 1248 yılında vefat etti.