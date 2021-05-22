Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi bu sezon son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da final için geri sayım söylentileri başlamıştı. Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Çukur'un ekranlara veda edeceği tarihin planlandığı gibi olduğu açıklandı. Uzun süredir ekran macerasına devam eden dizinin, ne zaman sona ereceği, final yapacağı dizinin takpiçileri tarafından araştırılıyor. Aşağıda, konuya dair ayrıntılar yer almaktadır.
Üst üste ayrılıklarla sarsılan dizi Çukur'da 4 haftada 4 önemli ismin vedası gerçekleşti. Kubilay Aka, Ece Yaşar, Genco Özak ve Kadir Çermik'in canlandırdığı karakterler tek tek yapıma veda etti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin final haftası mayıs ayına denk gelecek. Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasnın sona ermesi bekleniyor.