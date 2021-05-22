Çukur ne zaman final yapacak? Çukur dizisi bu sezon son bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur dizisinin final haftası mayıs ayına denk gelecek. Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasnın sona ermesi bekleniyor.