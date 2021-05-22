Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen Eurovision finali bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kalıyor. 2019 yılında birinciliği elde eden Hollanda ise 65.Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkı kazanmıştı. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler ise "Eurovision finali canlı izle" linkini araştırıyor. 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?