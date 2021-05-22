Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen Eurovision finali bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kalıyor. 2019 yılında birinciliği elde eden Hollanda ise 65.Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkı kazanmıştı. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler ise "Eurovision finali canlı izle" linkini araştırıyor. 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?
Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.
Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.
Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.
Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.
EUROVİSİON CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.
FİNAL SAAT KAÇTA?
Eurovision 2021, Türkiye saatiyle saat 22.00'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.
KİMLER FİNALE KALDI?
İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;
Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.