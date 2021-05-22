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Giriş Tarihi: 23.5.2021 00:02

canlı izle! 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?

Eurovision finali canlı izle! 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?

Bu sene 65’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması tüm heyecanıyla sürüyor. 18-22 Mayıs tarihleri arasında yapılan ise 22 Mayıs Cumartesi akşamı yapılıyor. Hollanda’nın Rotterdam kentinde yapılan yarışmayı canlı izlemek isteyenler “” araştırması yapıyor. Bu sene Türkiye’nin katılmadığı 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı? İşte Eurovision finali izleme linki ve yarışmaya dair bilgiler!

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelenen Eurovision finali bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleştiriliyor. Ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kalıyor. 2019 yılında birinciliği elde eden Hollanda ise 65.Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkı kazanmıştı. Yarışmayı canlı izlemek isteyenler ise "Eurovision finali canlı izle" linkini araştırıyor. 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.

Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.

Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.

Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

EUROVISION FİNALİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EUROVİSİON CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

FİNAL SAAT KAÇTA?

Eurovision 2021, Türkiye saatiyle saat 22.00'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.

KİMLER FİNALE KALDI?

İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;

Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

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Eurovision finali canlı izle! 2021 Eurovision finalini kim, hangi ülke kazandı?
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