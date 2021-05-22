Galaksinin Koruyucuları filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam televizyon ekranlarında!

Galaksinin Koruyucuları beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman ekibinden uyarlanan Amerika yapımı bilimkurgu, süper kahraman filmi, fantastik türde filmseverlere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. "Galaksinin Koruyucuları filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları bu kapsamda izleyenler tarafından araştırılıyor.
GALAKSİNİN KORUYUCULARI OYUNCULARI KİMLER?
Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord
Zoe Saldana: Gamora
Dave Bautista: Drax the Destroyer
Vin Diesel: Groot
Bradley Cooper: Rocket Raccoon
Lee Pace: Ronan
Michael Rooker: Yondu
Karen Gillan: Nebula[1]
John C. Reilly: Rhomann Dey
Glenn Close: Commander Rael
Benicio del Toro: Taneleer Tivan / The Collector
KONUSU NEDİR?
Peter isimli çocuğun annesi, ölüm döşeğindedir. Ölmeden ona babasının saf ışıktan oluşmuş bir melek olduğunu söyler. Peter, ağlayarak odadan çıkar ve bir uzay gemisi tarafından kaçırılır. Yıllar sonra Peter bir küreyi çalmak için terk edilmiş bir gezegene gider. Küreyi alır ancak kürenin peşinde başkaları da vardır. Peter (Star Lord)'a saldırırlar ama Peter küre ile kaçmayı başarır. Nova başkenti Xandar'a gelen Peter'ı orada başkaları da takip etmektedir. Bir ekip olarak Rocket Racoon ve Groot ödül için peşlerindeyken Kürenin Ronan'a geçmesini engellemek isteyen Gamora da ayrıca peşindedir. Üçlü arasında bir kovalamaca ve kavga başlar.