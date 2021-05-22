Galaksinin Koruyucuları filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Galaksinin Koruyucuları bu akşam televizyon ekranlarında!

KONUSU NEDİR?

Peter isimli çocuğun annesi, ölüm döşeğindedir. Ölmeden ona babasının saf ışıktan oluşmuş bir melek olduğunu söyler. Peter, ağlayarak odadan çıkar ve bir uzay gemisi tarafından kaçırılır. Yıllar sonra Peter bir küreyi çalmak için terk edilmiş bir gezegene gider. Küreyi alır ancak kürenin peşinde başkaları da vardır. Peter (Star Lord)'a saldırırlar ama Peter küre ile kaçmayı başarır. Nova başkenti Xandar'a gelen Peter'ı orada başkaları da takip etmektedir. Bir ekip olarak Rocket Racoon ve Groot ödül için peşlerindeyken Kürenin Ronan'a geçmesini engellemek isteyen Gamora da ayrıca peşindedir. Üçlü arasında bir kovalamaca ve kavga başlar.