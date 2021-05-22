Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümde Zahide’nin düğünü için heyecan dorukta!

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizide bu hafta Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır. Öte yandan Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler. Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar…
Amcaoğulları yapılan son masraflarla birlikte ciddi bir borca girmiştir. Alacaklıların kapıya dayanmasıyla birlikte iflas ettiklerini anlayan amcaoğullarını bir de Zahide'nin yaklaşan düğünü iyice sıkıntıya sokar.
Gönül Dağı 29. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Büyük aşkta yürekleri ısıtan mutlu son
Amcaoğulları bu durumu çözmek için her yolu deneyeceklerdir, fakat bu o kadar da kolay olmayacaktır.
Sefer ve Zahide'nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da artmıştır. Bir de Sefer'in analığının akrabaları Sefer'den evi isterler.
Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirir. Taner'in sorunları çözmek için son çare olarak yapacağı büyük fedakarlık ne olacaktır?