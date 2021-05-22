Survivor yarışmasında mavi ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale az bir zaman kala, adada kalmak isteyen yarışmacılar bütün güçlerini ortaya koyarken zorlu parkurda mücadele etmeye devam ediyorlar. 22 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecan ve tansiyon yükseliyor, yarışmacılar arasında gerginlik yaşanıyor. Özellikle; İsmail ve Steven, Batuhan ve Steven arasındaki tartışmalar şimdiden merak ediliyor. Bu kapsamda; Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazanacak? 22 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu sonuçları…