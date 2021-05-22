Survivor yarışmasında mavi ile kırmızı takım dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale az bir zaman kala, adada kalmak isteyen yarışmacılar bütün güçlerini ortaya koyarken zorlu parkurda mücadele etmeye devam ediyorlar. 22 Mayıs Cumartesi akşamı ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecan ve tansiyon yükseliyor, yarışmacılar arasında gerginlik yaşanıyor. Özellikle; İsmail ve Steven, Batuhan ve Steven arasındaki tartışmalar şimdiden merak ediliyor. Bu kapsamda; Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazanacak? 22 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor ilk eleme adayı kim oldu? İşte Survivor dokunulmazlık oyunu sonuçları…
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANACAK?
Survivor'da bu akşam kritik bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanacak. Mavi takım ile Kırmızı takım, iki haftalık aradan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 2021 yarışmacıları, çeyrek finale kalmak, adada kalmayı en az bir hafta daha garantileyebilmek için dokunulmazlığı kazanmak isteyecek, parkurda mücadelesini verecek. Nefes kesecek karşılaşmaların ekrana geleceği dokunulmazlık oyununda benchler arasında tansiyon yükselecek ve tartışmalar yaşanacak. İsmail ve Steven, Batuhan ile Steven arasındaki tartışmalar şimdiden merak ediliyor.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLACAK?
Survivor Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kaybeden için ada konseyi toplanacak. SMS halk oylaması öncesinde Mavi takım ile Kırmızı takım arasındaki gerginlik gündeme gelecek. Gündüz kısmında oynanan dokunulmazlık oyununda yaşanan tartışmalar, Acun Ilıcalı tarafından konseyde taraflara sorulacak. Konu olan isimlerin açıklamaları sırasında ada konseyinde yine sert tartışmalar ekrana gelecek. Son olarak ise ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımda bir isim yazılacak ve eleme adayı belirlenecek. Survivor yeni bölümle birlikte dokunulmazlık oyunu, ada konseyi, eleme adayı konularına dair tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.