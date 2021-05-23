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Giriş Tarihi: 23.5.2021 21:45 Son Güncelleme: 23.5.2021 21:45

"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Bir karıyla bir koca şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

CEVAP:

A-Tüttürürler bir baca
B - Ev kurarlar koskoca
C- Dırdır eder her gece (Cevap)
D-Uzak dursun görümce

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"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
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