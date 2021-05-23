Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusunun cevabı şöyle;

SORU:"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

CEVAP:

A-Tüttürürler bir baca

B - Ev kurarlar koskoca

C- Dırdır eder her gece (Cevap)

D-Uzak dursun görümce