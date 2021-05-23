Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar işleniyor. Cam Tavanlar dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır.

Dizinin senaryosunu, 'Kiralık Aşk', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Love 101' gibi başarılı yapımlara da imza atan Meriç Acemi yazıyor. Yönetmenliğini ise Fehim Öztürk yapmakta