Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

Cam tavanlar dizisi için geri sayım başladı. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından dikkat çeken yeni dizi, "Cam Tavanlar ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir?" sorularıyla gündeme taşınıyor. Show Tv'nin yeni dizisi Cam Tavanlar oyuncuları arasında Kubilay Aka ve Bensu Soral gibi ünlü isimleri barındırırken öte yandan dizide iki genç karakterin çekişmeli, intikamlı ve aşk dolu hikayeleri ekranlara taşınacak. İşte Cam Tavanlar konusu, oyuncuları ve 1. Bölüm yayın tarihi gibi tüm detaylar…
CAM TAVANLAR OYUNCULARI KİMLER?
Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminin Fehmi Öztürk'ün rejisiyle buluşacağı ve izleyenleri renkli, keyifli bir dünyanın içine çekecek dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?
İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar işleniyor. Cam Tavanlar dizisinde birbirinden önemli oyuncular yer almaktadır.
Dizinin senaryosunu, 'Kiralık Aşk', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Love 101' gibi başarılı yapımlara da imza atan Meriç Acemi yazıyor. Yönetmenliğini ise Fehim Öztürk yapmakta