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Giriş Tarihi: 23.5.2021 23:48 Son Güncelleme: 23.5.2021 23:48

Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir?

Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitledi. ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorunun cevabı merak konusu oldu. Merak edilen Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorusu cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;



SORU: Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir?

CEVAP:

A- Uğultulu Tepeler
B- Küçük Kadınlar
C- Jane Eyre (Cevap)
D- Bir Çift Yürek

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Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir?
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