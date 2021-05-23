Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorusu, yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, az önce sevilen yarışma milyonerde sorulan Charlotte Bronte'nin Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki bir aşkı anlattığı, çok sayıda uyarlaması yapılan roman hangisidir? sorusunun cevabı şöyle;