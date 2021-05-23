Geçtiğimiz sene Covid-19 nedeniyle ertelenen Eurovision Şarkı Yarışması bu sene Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlendi. Yarışma, canlı olarak internet üzerinden yayınlanırken koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen yarışmayı milyonlarca kişi izledi. Ev sahibi ülke ile birlikte "Büyük Beşli" olarak adlandırılan Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale kalırken 2019 yılının birincisi Hollanda büyük bir şova imza attı. Canlı yayınlanan yarışmanın kazananı ise belli oldu. Bu kapsamda; Eurovision finalini kim kazandı? 65.Eurovision finalini hangi ülke kazandı, kaç puanla? İşte Eurovision birincisi 2021!
Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşiyor.
Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu.
Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katılıyor.
Bu sebeple 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.
EUROVISION 2021 KAZANANI HANGİ ÜLKE OLDU?
Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision 2021 kazanan ülke; İtalya oldu. Måneskin grubu 'Zitti E Buoni' performansıyla birinci oldu.
Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.
Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.
Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.
Yarışmada Azerbaycan'ı "Mata Hari" adlı eserle temsil eden Efendi de 65 puanla 20'nci oldu. Grup, teşekkür konuşmasında "Rock 'N' Roll asla ölmez" mesajı verdi. Puanlamada İsviçre, Fransa ve Malta birbiriyle çekişti. Yarışma, 45 ülkede canlı izlendi.
EUROVİSİON CANLI YAYIN NEREDEN İZLENDİ?
Eurovision 2021, ülkemizde "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edildi.
FİNAL SAAT KAÇTA BAŞLADI?
Eurovision 2021, Türkiye saatiyle saat 22.00'de "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edildi.
KİMLER FİNALE KALMIŞTI?
İşte finale kalan ülkelerin tam listesi;
Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.